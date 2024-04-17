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美元強勢推升亞幣走弱 越股承壓...短空長多拉回找買點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美元近期表現強勢，加深越南盾貶值壓力，越盾兌美元更是突破25,000之整數關卡，達歷史新低水位，導致市場加深對越盾貶值壓力，越股近期承壓，周一（15日）重跌4.7%，創下兩年來最大單日跌幅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，短期股市急跌恐引發融資賣壓調節，預期將呈現弱勢整理格局，惟今（2024）年產業復甦趨勢明確、外國直接投資持續增長，為越南經濟挹注成長動能，投資人可趁股市拉回之際，透過主動型基金分批布局，適度參與越南市場。

受美國通膨回溫，推遲對聯準會降息預期，加上近期中東地緣政治緊張情緒升溫，均引發美元強勢走升，亞幣全面走弱。張晨瑋表示，今年以來越南盾兌美元貶值約3.7%，而其餘亞幣兌美元也大多貶值4%至6%，顯示匯率貶值壓力並非是越南單一事件，而是美元強勢所致，儘管越南央行（SBV）已啟動公開市場操作，陸續自市場收回資金，然而尚未抑制匯率貶勢，後續將觀察央行是否有更進一步的手段。

回歸越南經濟基本面來看，張晨瑋說，美元來自於外資直接投資（FDI）、貿易順差收支及觀光收入等增長，由於今年以來經濟復甦趨勢，導致上述均呈現穩定增長，因此研判越南盾弱勢為短期美元相對強勢所致。

就長期而言，張晨瑋認為，越南今年企業復甦趨勢明確且外資投資持續增長等，皆促使經濟成長表現穩健，因此在股市大幅修正後，投資吸引力相對提升，將尋找一些因非基本面因素所錯差的個股，伺機增持部位。

越南盾

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