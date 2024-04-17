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台股恐慌指數跳升

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股昨（16）日重挫，市場氛圍轉趨偏空，連帶推升台股恐慌指數（VIX）單日跳升16.3%，由16.01大增至18.62，不但創下一年多來最高，也是一年多來單日最大升幅，顯示市場投資人恐慌情緒大舉增溫。

今年來台股一路走升，偶而小幅回檔，但多沿10日均線上揚，台股恐慌指數多在16以下游移，偶發性突破16後很快就壓回15之下。

近二日隨中東地緣緊張關係急劇升溫，台股恐慌指數低檔急彈，上周五收14.73，隨以伊衝突急升、美股重挫、美債殖利率驟揚，周一升至16.01，昨日跳升至18.62，創一年多來最高，也是一年多來單日最大升幅。

法人指出，台股漲多乖離大，任何風吹草動，特別是國際政經局勢出現利空，都會引動投資人獲利了結賣壓，使指數順勢修正，特別是中東地緣政治衝突加劇，美國通膨降溫不易，這將使聯準會（Fed）降息日程更向後遞延，不利風險性資產表現。

一般而言，台股恐慌指數若低於20，代表投資人對股市未來相對樂觀；若超過20，顯示市場轉趨悲觀；若超過30，代表市場開始出現非理性悲觀，並預期行情有較大波動。

中東 台股

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