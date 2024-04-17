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大盤崩跌 科技十強市值減7,590億

經濟日報／ 記者鐘惠玲尹慧中李孟珊林薏茹／綜合報導

台股昨（16）日重挫547點，電子權值股成重災區，包括台積電（2330）、聯電、聯發科、日月光投控等半導體四大天王，以及鴻海、廣達、仁寶、緯創、英業達、緯穎等代工六強，總計十檔科技股單日市值共蒸發超過7,590億元，光是台積電就縮水約4,600億元。

台積電股價昨日失守800元大關，終場收788元，下跌18元，跌幅2.23%，市值跌破21兆元降至20.44兆元，單日市值減少約4,600億元。外資擴大賣超1.5萬餘張，連五賣。

聯電昨日股價收50.1元，下跌1.5元，跌幅2.91%，單日市值蒸發約187.94億元，降至6,277.04億元。外資連兩日大賣超，合計賣超逾5.57萬張。

聯發科昨日股價下跌55元，收當日最低價1,055元，跌幅4.95％，市值減少879.79億元、降至1.68兆元。外資對聯發科連四賣，投信也連兩賣。

日月光投控昨日收在153元，下跌7元，跌幅4.38%，市值降至6,708.15億元，較前一日減少約306.91億元。外資變臉中止連八買，轉調節逾2,900張。

代工六強鴻海、廣達、緯創、仁寶、英業達及緯穎，單日市值共蒸發超過1,617億元，其中鴻海、廣達市值分別跌破2兆元、1兆元大關，緯穎回測4,000億元整數大關，英業達則失守2,000億元關卡。

鴻海昨日大跌3.42%，下跌5元，終場收在141元，市值降至1兆9,546.8億元，單日蒸發超過693億元。不過，鴻海仍獲外資買盤力挺，再敲進2.6萬張，已連四買共5.8萬張；投信持續砍殺，已連七賣共超過1.1萬張。

廣達、緯創、緯穎跌幅最重，同步重挫超過4%，其中，廣達下跌11.5元，收在249.5元，市值蒸發444.2億元，降至9,637.2億元，但外資並未變心出走，連二買力挺、共買超6,678張。

台積電 外資

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