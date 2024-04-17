大盤崩跌 科技十強市值減7,590億

多殺多賣壓出籠，加權指數重挫，昨（16）日終場跌547點，以19,901點作收。依過往經驗，指數恐慌性急挫，出現短期急速上彈機會頗高。惟加權指數剛爆量跌破月線，行情需要時間整理，因此這段期間不宜持有太高股票比重，適合花時間研究下一波行情的來臨。

2024-04-16 23:50