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越股跳水4.7% 法人：短空長多 拉回找買點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

美元近期表現強勢，加深越南盾貶值壓力，越盾兌美元更是突破25,000的整數關卡，達歷史新低水位，導致市場加深對越盾貶值壓力，越股近期承壓，15日跳水重跌4.7%，創下二年來最大單日跌幅。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，短期股市急跌恐引發融資賣壓調節，預期將呈現弱勢整理格局，惟今年產業復甦趨勢明確、外國直接投資持續增長，為越南經濟挹注成長動能。建議投資人可趁股市拉回之際，透過主動型基金分批布局，適度參與越南市場。

受美國通膨回溫，推遲對聯準會降息預期，加上近期中東地緣政治緊張情緒升溫，均引發美元強勢走升，亞幣全面走弱。

張晨瑋表示，今年以來越南盾兌美元貶值約3.7%，而其餘亞幣兌美元也大多貶值4%至6%，顯示匯率貶值壓力並非是越南單一事件，而是美元強勢所致。儘管越南央行（SBV）已啟動公開市場操作，陸續自市場收回資金，然而尚未抑制匯率貶勢，後續將觀察央行是否有更進一步的手段。

回歸越南經濟基本面來看，張晨瑋說，美元來自於外資直接投資（FDI）、貿易順差收支及觀光收入等增長。由於今年以來經濟復甦趨勢，導致上述均呈現穩定增長，因此研判越南盾弱勢為短期美元相對強勢所致。

就長期而言，張晨瑋認為，越南今年企業復甦趨勢明確、且外資投資持續增長等，皆促使經濟成長表現穩健，因此在股市大幅修正後，投資吸引力相對提升，將尋找一些因非基本面因素所錯差的個股，伺機增持部位。

越南盾

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