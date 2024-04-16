Fed 降息時間延後 法人：只是時點推遲、次數降低

美國3月消費者物價指數 （CPI）年增3.5%，增速超出預期，澆熄市場對美國聯準會（Fed）最快6月降息預期，不過隨後公布的3月生產者物價指數（PPI）年增 2.1%，則低於預期，稍稍緩解市場敏感的情緒。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，從Fed公布3月貨幣政策會議紀要來看，官員們雖表達對通膨降溫速度不夠快的擔憂，但仍預期今年降息是合適的，並再度重申需看到更明確證據支持才會降息，市場預估只是啟動降息時點相對推遲及次數降低，使10年期美債殖利率進一步站上4.5%，回到去年11月初水位，再次提供投資人分批加碼的時點。

游忠憲預期，債券殖利率將維持在高位將延續更長一段時間，且投資級債券信評品質近期維持穩健，淨升評規模為近一年來新高，建議投資人現階段可分批持有較高收益率的投資級債券ETF，不僅能參與貨幣政策轉向後的資本利得空間，同時亦能為資產品質增添防護網。

中信高評級公司債及同為月配息的中信優先金融債（00773B）16日公告2024年4月第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.135元、0.142元，除息日為4月18日。中國信託投信表示，想要參與領息的投資人，4月17日為最後買進日，股息將於5月15日入袋。