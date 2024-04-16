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華城自結3月 EPS 1.17元 年增121%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華城（1519）因近期漲幅過大，遭證交所列為警示股，16日公告自結數，3月稅後純益3.05億元，年增121%；每股稅後純益1.17元，年增121%。華城表示，今年首季因為外銷訂單與民營案成長，推升營運。

台電強韌電網計畫加上美國兆元基建計畫，讓配電設備需求大增，華城為國內最大外銷變壓器的廠商，近兩年幾乎每個月的營收都會創同期新高，且成長幅度常常是一倍以上。

據法人報告指出，截至今年2月，台灣出口美國變壓器已經達3,041萬美元，創下新高，顯見北美市場需求不斷攀升，國內廠商亦不斷提高產能以應付源源不絕的訂單。

華城指出，現階段在手訂單滿載、能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單，且已經增加三班制、產線優化、立體智慧倉儲等去將產能再擴大，預計今年產能可提高3至4成，至於外銷比重，則有望擴大至4成以上。

法人認為，華城在手訂單能見度高，且持續優化產品組合及提升產能，若依照交期來推算，產品漲價所帶動營收及毛利成長的部分，將於今明年陸續反映，未來成長曲線佳。

華城

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