證交所展開SDGs「生態辦公，探索自然」活動 推廣綠色辦公場域
臺灣證券交易所展開2024新年度SDGs系列活動，以「綠色經濟」為主軸進行「生態辦公，探索自然」主題活動，由董事長林修銘及總經理簡立忠帶領全體同仁藉由種植室內植物，讓綠意走入辦公室，以創造更加健康舒適的工作空間，體現永續工作環境的願景。
永續發展已是全球主流發展方向！根據美國園藝網站Trees.com的調查，有近半數的人會對植物說話，相關研究更證實植物有療癒人心的效果，藉由關照植物，能讓人從疲勞中恢復專注、提升思考能力。綠化工作環境是國際潮流，每1平方公尺面積放置一盆植物，一周就能降低二氧化碳5 ~ 8 %濃度，更能增添綠意、淨化空氣品質！
臺灣證券交易所特別在綠意盎然的春季邀請致力與環境美好共存的原生態工作室，引領同仁體驗手作空氣鳳梨植栽的樂趣，林修銘、簡立忠及主管們親自與同仁們一起完成獨特的植栽作品，打造恬靜氛圍的綠色永續工作場域。
林修銘表示，以植物展現對環保和永續發展的關注之外，也提供全體員工一個健康舒適又愉悅的工作環境，更能減輕對環境與地球所造成的負擔。證交所以自身為表率，落實綠色永續經營的理念至日常營運中。希望藉由這次SDGs「生態辦公，探索自然」活動，引導大家提高對環境保護的意識，並且將打造永續綠色環境的概念，落實在日常生活與工作場域，減碳愛地球之外，更能注入滿滿生命力，大大提升生活品質！
身為台灣重要指標企業，證交所響應世界淨零轉型策略，積極接軌國際。在2024年度永續發展目標系列活動，預估將幫助地球減少至少444.5公斤的碳排放量，面對全球面臨的永續課題，臺灣證券交易所更期許能為臺灣有所貢獻，以打造更加友善的工作與生活環境。
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