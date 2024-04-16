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台股下跌547點 三大法人賣超572億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股16日以20,365.11點開出，盤中最低一度達19844.54點，終場收在19901.96點，下跌547.81點，跌幅2.67%，成交量5,349.08億元，三大法人賣超572.98億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超388.25億元，投信買超16.04億元，自營商賣超（合計）200.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.69億元，自營商（避險）賣超152.07億元。

美股四大指數15日全數收黑，台積電（2330）ADR下跌1.67%，連帶影響今日權值股拉回休息，大盤點數終場重挫超過500點，跌破20000點大關，更是一舉摜破月線，盤面上多數族群呈現下跌，以個股表現為主。

三大法人 自營商

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