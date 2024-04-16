台股摜破兩萬大關重挫547點收19,901點 台積電跌18元收788元

台股16日開低走低，跌破月線、摜破兩萬點大關，收盤指數19,901.96點，跌547.81點、跌幅2.68%，成交金額5,349.08億元。此外，櫃買指數也轉弱，收245.52點、跌6.98點、跌幅2.76%。 台積電（2330）收788元、跌18元。

由盤面上觀察，16日沒有任何表現突出的強勢族群，不過在成交量排行榜中，爆相對大量且上漲的個股，包括：半導體產業相關的安國、矽統；玻璃陶瓦族群的和成攻上漲停板作收；電線電纜族群的合機；原物料相關的台泥、第一銅；金融保險業的三商壽；光電業的佳能；電子相關的淳安，成為少數逆勢抗跌又大量的個股。

另外，成交量破萬張且收紅的個股，還包括：凌陽、榮星、單井、天良、佳龍、綠電、神盾等。值得注意的是，AI族群中的創意、世芯-KY收漲2%以上、M31跌深反彈收漲7.3%、智原收漲0.1%。

反之，成交量大卻走弱的個股，包括：威剛、中光電跌停，弘憶股、華泰、擎亞、光寶科、誠美材、南亞科、寶成、中興電、燿華、華榮、大同、中工、宏泰、華邦電、緯創等表現弱勢。

弱勢族群則相當多元，包括AI、伺服器、記憶體、矽光子、銅箔基板、散熱、電腦機殼、重電、軍工等族群紛紛走弱。

美國強勁的零售銷售數據降低聯準會今年降息預期，且中東地緣政治風險未解除，持續影響市場氛圍，美國主要指數15日持續走低。

統一投顧分析師陳杰瑞表示，16日台股下跌主因在於聯準會降息預期延後、伊朗攻擊以色列戰爭衝突，市場擔憂未來是否會擴大有關，故造成市場恐慌情緒、導致多殺多的賣壓，隨近期美元指數與美債殖利率走揚，亞洲貨幣普遍持續貶值，而台幣短線也較為弱勢，導致外資進行大量調節，在大型權值股16日表現弱勢下，因此也壓低台股指數表現，近期操作建議上宜觀望。