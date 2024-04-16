台股盤中重挫逾500點 法人曝靜待兩買點訊號浮現

中東緊張情勢未解，美股周一收黑，台股今（16）日開低走低，盤中重挫逾500點，失守2萬點，權值股跌勢沈重，法人認為，戰爭因素雖然不容易造成資本市場反轉，但仍會對股市造成衝擊，現階段壓回可找買點，可觀察是否出現量縮及三日不破低，再伺機進場布局。

伊朗在4月13日晚間對以色列發動無人機和飛彈攻擊，發射超過300個飛彈和無人機，針對是否反擊伊朗大規模的空襲一事，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）15日宣稱，以色列將有所回應。

投資人擔心伊朗和以色列間地緣政治緊張局勢加劇，美股周一全面收黑，標普500指數下跌61.59點，跌幅1.2%，收在5,061.82點，跌破5,100點關卡；道瓊工業指數下跌248.13點，跌幅0.7%，收在37,735.11點；那斯達克綜合指數大跌290.07點，跌幅1.8%，收15,885.02點；費城半導體指數收跌1.4%。

台股早盤以20,365.11點開出，下跌84.66點，盤中跌幅擴大失守20,000點，午盤過後再出現一波下殺壓力，指數下滑至19,867.72點，盤中重挫逾500點；權王台積電（2330）領跌，股價跌破800元，一度下滑至786元，盤中跌幅逾2%，影響大盤指數超過150點；鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等股也是下挫。

證券分析師張陳浩指出，大盤重挫，除擔憂中東的緊張局勢可能進一步擴大，因此出現震盪，造成指數下跌之外，盤中期貨逆價差擴大至逾200點，期貨斷頭賣壓出現，也進一步壓低指數出現重挫。

張陳浩認為，資本市場在大多頭時，不會因戰爭因素就反轉成空頭，但股市短期仍會受到衝擊， 今日盤中出現期貨斷頭賣壓清洗浮額的情，壓回可以找買點，主要觀察兩個訊號，一是要出現量縮，至少要縮至3,000~4,000億元，另外就連續3個交易日不破低，才可視為買點的到來。

張陳浩認為，520已逼近，相關的政策股包括儲能、生技、軍工股等漲的差不多了，接下來可以留意有題材的權值股，包括台積電、聯發科、廣達等；以台積電來說，在法說會前先行回檔休息，可視為好事，只要法說會釋出正面的訊息，有助股價後續的表現。