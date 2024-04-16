隨時做好持股市值回撤30％心理準備！ 專家：翻滾20年仍沒低買高賣的智慧

過去多年來，不管每年持股的市值增值了多少，我都有市值可能會回撤30%的心理準備。

就算已經在股市翻滾超過20年，我仍沒有那種智慧知道如何在高點賣出股票或在低點瘋狂抄底。我唯一會做的事就是繼續持有自己的股票，看到持股有合理的價格就繼續買進，覺得看錯了一家公司的成長性就出脫。有錢就繼續加碼，沒錢就看戲，就這樣過了十多年了，也活得好好的，累積的股票資產也已是十多年前的十幾倍。

當你的股票資產累積到了一定程度，你對波動和風險的看法也會有所改變。現在我的投資組合一年的波動就是我十多年前總資產的兩三倍，但就算市值變化如此大，我也不會再擔心投資初期那種一年就跌光好幾年漲幅，最後白忙一場的恐懼。

因為我知道現在的股票資產是許多好公司持續成長多年、每年提供我越來越多股息、股價長期倍增所累積下來的成果。就算不小心看錯了幾家公司，或一年市值30%的波動也毀壞不了這種堅實基礎。

回頭看，你就能理解現在的資產基礎正是過去波動的十年所累積下來的成果，你要做的就是繼續堅持做一樣的事：在波動中，不只繼續持有好公司，還要繼續買進，提早預約它們的成長複利。

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