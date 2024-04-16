快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隨時做好持股市值回撤30％心理準備！ 專家：翻滾20年仍沒低買高賣的智慧

聯合新聞網／ 切老滾雪球
股市示意圖。來源／Ingimage
股市示意圖。來源／Ingimage

過去多年來，不管每年持股的市值增值了多少，我都有市值可能會回撤30%的心理準備。

就算已經在股市翻滾超過20年，我仍沒有那種智慧知道如何在高點賣出股票或在低點瘋狂抄底。我唯一會做的事就是繼續持有自己的股票，看到持股有合理的價格就繼續買進，覺得看錯了一家公司的成長性就出脫。有錢就繼續加碼，沒錢就看戲，就這樣過了十多年了，也活得好好的，累積的股票資產也已是十多年前的十幾倍。

當你的股票資產累積到了一定程度，你對波動和風險的看法也會有所改變。現在我的投資組合一年的波動就是我十多年前總資產的兩三倍，但就算市值變化如此大，我也不會再擔心投資初期那種一年就跌光好幾年漲幅，最後白忙一場的恐懼。

因為我知道現在的股票資產是許多好公司持續成長多年、每年提供我越來越多股息、股價長期倍增所累積下來的成果。就算不小心看錯了幾家公司，或一年市值30%的波動也毀壞不了這種堅實基礎。

回頭看，你就能理解現在的資產基礎正是過去波動的十年所累積下來的成果，你要做的就是繼續堅持做一樣的事：在波動中，不只繼續持有好公司，還要繼續買進，提早預約它們的成長複利。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 資產

延伸閱讀

退休夫妻要擁有現金1500萬實在太難了！ 專家版本：6至700萬但還是建議要有自己的房子

長榮、開發金、永豐金、康和證…為何空頭必備？ 專家：能悠哉公園野餐

高股息漲不動？他想改買006208問：先賣0056或00878？網曝正解

00939、00940跌夠了沒還能站回發行價？ 專家：「量價關係」曝答案

相關新聞

隨時做好持股市值回撤30％心理準備！ 專家：翻滾20年仍沒低買高賣的智慧

過去多年來，不管每年持股的市值增值了多少，我都有市值可能會回撤30%的心理準備。

近18個月來單日最大跌幅！台股急跌摜破兩萬點大關 市場關注七大族群

一年半首見台股急跌！台股16日急跌摜破兩萬點大關，盤中最低19,922.77點，一度挫逾500點，超過80%的個股走弱。...

台積電跌破800元關 盤中大跌拖累大盤指數約百點

美股周一下跌作收，台積電ADR下跌1.7%，台股16日開低走低，盤中大跌逾300點，台積電（2330）也是開低走低，早盤...

台股開盤即重挫 回測2萬點大關支撐

受到中東動盪擴大影響，美股四大指數大跌，台積電ADR（美國存託憑證）大跌1.67％，台北股今日開低走低，指數大跌逾300...

台股早盤跌逾兩百點摜破月線 台積電開跌4元、盤中失守800元

台股16日開盤指數為20,35.11點，下跌84.66點，早盤跌幅擴大重挫逾200點。台積電（2330）開盤價為802元...

群益 ETF 00919受益人平均每位入帳近七千元 成長23.6%

4月15日是群益台灣精選高息ETF（00919）第四次配息發放日，00919以除息前66.8萬位受益人數與張數來計算，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。