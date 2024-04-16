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台股開盤即重挫 回測2萬點大關支撐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股大跌，回測2萬點支撐。圖／聯合報系資料照片
台股大跌，回測2萬點支撐。圖／聯合報系資料照片

受到中東動盪擴大影響，美股四大指數大跌，台積電ADR（美國存託憑證）大跌1.67％，台北股今日開低走低，指數大跌逾300點，月線失守，最低來到2萬50點，回測2萬點大關支撐。股價下跌家數超過850檔，台積電股價也是開低走，一舉跌破800元整數大關，賣壓沉重，開盤後半小時，最低來到791元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，原本預期中東戰火沒有預期中猛烈，美股有機會反彈，但美國最新公布的3月零售銷售數字又優於預期，代表經濟持續火熱，影響今年降息機會，導致昨天美股持續拉回，台股今天跟進跌勢。

同時，美股四大指數除了費半之外，其餘拉回已跌破季線支撐，蔡明翰表示，如果對照台股季線是1萬9100點，距離現在還有千點左右空間，代表台股目前位階高於美股，加大今天台股補跌力道。

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