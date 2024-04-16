證交所四招孕育護國群山 新經濟市值占比十年內要增至10%

臺灣證券交易所為孕育台股護國群山，引領產業多元發展，昨（15）日宣示，將以增加產業鏈連結、引導多元產業發展、強化國內外引資效能、優化投資人關係等四大面向著手，預計十年內將新經濟產業市值擴增至10%目標，較目前的占比1.4%大幅成長6.14倍。

證交所表示，電子工業不但是21世紀全球重要產業，也是台灣資本市場的堅強後盾。

為持續成就台灣的關鍵地位，證交所在厚實電子產業競爭力基礎下，亦將引導多元產業發展，協助新興經濟產業茁壯，孕育創新繁榮的護國群山。

證交所指出，將從增加產業鏈連結、引導多元產業發展、強化國內外引資效能、優化投資人關係等四大面向著手，助力資本市場產業健全及均衡發展，推升台灣資本市場價值。

證交所認為，資本市場應深廣兼具，台灣高科技產業向來極具國際競爭優勢，擁有完整上、中、下游產業鏈，未來除將致力鞏固既有市場利基，以半導體及ICT產業為立足點，結合一般板及創新板等雙引擎力量聚焦綠能、數位及生技等新經濟產業聚落發展，引導產業多元化發展。

統計2023年申請IPO的新經濟產業家數占比達到38%，今年將推動IPO家數占比達50%，並且透過攜手公部門以及新創生態系資源，共組「新創國家隊」，預計十年內將新經濟產業市值擴增至10%目標，助力產業轉型升級，並推升台灣新經濟地位。

證交所指出，上市公司產業結構隨時間及環境而變遷，電子類股於1970年代因政府極力推動半導體產業的政策，促使台灣成為全球最完整的半導體產業聚落及專業分工所在。

截至2023年底，電子類股占比達59%，其中半導體市值比重約39%，惟產業發展集中是優勢亦是風險。

證交所表示，市值集中產業或者個股引發的議題，譬如美國針對權重過度集中的海外指數，限制其境內投資人投資指數連結之期貨商品（簡稱「窄基指數期貨」) 。

台指2021年4月至2022年10月間，曾經因為台積電權重占比超過30%而被列入窄基指數，所幸窄基指數禁令並未對當時現貨市場造成明顯影響，納入初期整體市場反呈現價量齊揚趨勢，以現貨市場的美系投資人來看，市值及成交量亦未有明顯變化。

另外，各產業市值占比變動反應市場投資人偏好交易基本面優良的產業以及企業，經觀察其餘鄰近韓國及美國資本市場，均有大型企業市值占比較大現象，此為投資者依市場訊息的交易結果。