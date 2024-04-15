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第1季第一上市公司及創新板公司法說會圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於3月27日至29日、4月1日、2日及15日舉辦2024年第1季「第一上市公司創新板公司法人說明會」，這次共有基士德-KY（6641）、茂林-KY、福貞-KY、北極星藥業-KY、威宏-KY、台灣虎航-創、三能-KY、波力-KY及錼創科技-KY創等九家第一上市公司及創新板公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中，這次說明會圓滿結束。

投資大眾可透過證交所網站觀看「第一上市公司及創新板公司法人說明會」影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。參與公司法人說明會的簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1

為使投資大眾充分了解第一上市公司及創新板公司營運績效、提升公司資訊透明度、增進與上市公司交流機會，臺灣證券交易所將持續辦理第一上市公司及創新板公司法人說明會，邀請的公司名稱、時間及地點，將於未來確定後以新聞稿發布，竭誠歡迎投資大眾踴躍參與。

上市公司 創新板

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