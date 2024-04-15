台日集保交流聚焦災害應變 盼提升資本市場韌性

為強化台日資本市場連結，台灣集中保管結算所今天表示，董事長林丙輝率相關主管，於4月11日至13日拜訪日本集保公司。由於台日同為地震頻繁的國家，雙方針對災害應變等領域強化交流，盼提升資本市場服務韌性。

集保發布新聞稿指出，台灣集保結算所拜訪日本集保公司（Japan Securities Depository Center, Inc.）、日本ICJ公司（Investor Communications Japan）及日本投資信託協會等機構，達成多領域深度合作的共識。

集保表示，日本已在日前宣布結束負利率，在多項政策及市場改革帶動下，日本股市日經指數近期創新高，超越1989年日本泡沫經濟時締造的高點，日股重奪亞洲股市之冠，國際關注「日本再起」的新浪潮。

為借鏡日本資本市場發展經驗，且日本集保公司今年成立40週年，台灣集保結算所成立35週年，兩家機構皆為亞太地區集保組織（Asia-Pacific CSD Group,ACG）創始會員及執行委員會委員，共同推動區域資本市場現代化，強化長達30餘年深厚友誼。

集保說明，本次會談由日本集保公司董事長中村明雄率各單位主管參與，就雙方業務發展及未來合作面向進行討論。中村明雄表示，台日同為地震頻繁的國家，期待在災害應變等領域強化交流，提升資本市場服務韌性。

日本ICJ公司為東京證券交易所及美商Broadridge於2004年成立的合資公司，提供日本國內與跨國股東會投票、視訊股東會及股東會相關大數據等服務，服務對象超過1800家日本上市公司。

日本投資信託協會為日本投信業者的同業組織，在近年發展資產管理中心上，扮演產業改革關鍵角色。