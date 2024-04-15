地緣政治、通膨疑慮干擾 股債齊跌

隨3月 CPI 年增幅回升至3.5%且創2023年9月以來新高，投資人擔憂這可能影響聯準會降息腳步，再加上消息稱伊朗可能對以色列發動攻擊，導致地緣政治緊張情緒升溫，股債市場受拖累同步收黑。資金流向來看，過去一周整體股票型 ETF 出現44.15億美元資金淨流出，主要是受美國、日本兩市場分別流出91.28億、23.18億美元資金所拖累，拉美、亞太也有0.84億、0.55億美元資金流出，但全球、歐洲、新興市場、中國等股市卻逆市獲得37.41億、8.39億、2.48億、0.99億美元的資金淨流入。在產業 ETF 部份，近周淨流入前三大產業為金融、能源、工業；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為不動產、公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，中東戰火一觸即發，所幸在美國介入下，以色列已取消對伊朗的報復回擊，有望避免衝突擴散，未來幾天仍需密切關注消息面變化，而美國3月通膨頑強讓市場重新調整對聯準會降息時點的預估，根據芝商所 FedWatch 4月12日數據顯示，首次降息時點預期已遞延到9月，年內降息幅度也從三碼縮小至兩碼。隨美國十年公債殖利率再度攀逾4.5%，債券市場的收益機會擴大，可透過靈活調整的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，透過經理團隊主動調配，掌握數十年罕見的收益機會 。在股市策略上，未來幾週將進入美國財報旺季，根據 FactSet 4月12日預估，史坦普500大企業第一季預估年增0.9%，第2季將回升至9.4%，建議採取逢震盪分批加碼及大額定期定額策略，掌握科技/生技、印度/日本股市、全球氣候變遷/基礎建設產業多元契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，就過去經驗，在市場強勢上漲頻創新高之後若能伴隨輪動，將可望延續漲勢，目前已看到輪動趨勢形成，持續尋找增加股權配置的機會，接下來投組將朝股債更均衡的配置方向發展。