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科技類股 中長線有戲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

科技股漲多之後回檔，但法人認為，中長線來看，破壞式創新將改變現有的市場。創新周期愈來愈短，全球正處於變革創新的關鍵點，人工智慧（AI）的應用也將擴大到各領域。

鋒裕匯理全球主題式股票投資副主管、數位化與科技革命主題主管勒波（Wesley Lebeau）指出，基於經濟學家熊彼得的創新周期理論，從2020年起，已進入第六波創新周期。這波周期由AI、物聯網、自動化及潔淨能源帶動，將打開新市場，並產生新一代的贏家。

科技股長期成長動能強 圖／經濟日報提供
科技股長期成長動能強 圖／經濟日報提供

勒波指出，可從四大投資主軸來尋找新世代的贏家，分別為：數位經濟、工業4.0、先進醫療科技、及地球永續。其中，數位經濟在投資範疇中的比重占45%最高，包括大數據、雲端、金融科技、資安、數位行銷、擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）等。

勒波認為，今年市場將有五大催化劑，一是AI技術更普及，二是成本下降將推動獲利擴張，三是全球主要央行降息，四是經濟可望軟著陸，五則是顛覆性產業表現分歧，走勢不再同步。

就總體經濟基本面來說，勒波指出，全球經濟成長趨緩，且通貨膨脹不會大幅下滑，預期高利率環境會持續更長一段期間，因此投資布局也要因應調整。例如，布局數位經濟概念股時，要更重視企業的成長動能及財務體質；今年企業的科技資本支出成長將加快，企業對企業（B2B）模式會優於企業對消費者（B2C）。

百達投顧表示，生成式AI爆發推出創新應用，為晶片價值鏈帶來大量投資機會。經歷2023年連續升息與通膨擔憂衝擊，相關族群的本益比已經回到相對合理位置。2024年AI應用繼續擴張，更催生長期投資機會。

百達投顧表示，大型科技股具成長題材，加上財報亮眼，獲利表現佳，創造產業長期紅利。以百達機器人科技策略來說，投資範疇包括智慧科技、自動化、消費與服務應用題材，都因AI帶動結構性成長。其中，智慧科技著眼於機器人的感知、處理和行動技術晶片需求。

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