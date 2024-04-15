一周盤前股市解析／AI、鏈機器人 可留意

中東緊張情勢在伊朗向以色列發動空襲中，再次急劇升溫，將影響台股今（15）日走勢。但回歸上周五盤面表現，新台幣匯率延續偏弱格局，不過，櫃買指數開高走高，再創逾23年新高，內資宣示主導盤勢的意味濃厚。

永豐投信投研團隊指出，雖中東緊張情勢升溫，但在基本面上，台積電3月營收報喜，首季優異的營收優於市場預期，不僅刷新股價新高，更帶動台股再度走高。

雖短線湧現漲多賣壓，預料短線持續維持高檔震盪，接下來投資人可以密切關注台積電將在18日召開的法說會，釋出的最新營運展望與半導體景氣看法，可能影響後續走勢。

台新投顧協理范婉瑜表示，美國3月CPI增幅高於預期，市場正在消化通膨再升溫疑慮，但由櫃買指數創高來看，市場做多意願仍高，加權指數10日線未跌破前，短線維持多頭格局，後續留意美股財報及台積電（2330）法說等，操作方面，自行車、生技、重電等族群可留意。

統一投顧協理陳晏平認為，美國最新CPI與核心CPI數據均高於市場預期，加上美國就業市場強勁，市場預期降息時點已延後至7月，且近期以巴伊朗等地緣政治風險攀升，牽動原物料價格走揚，也阻礙通膨緩解。

18日台積電將召開法說會，預期將持續釋出正面訊號，操作上建議布局半導體先進製程、AI相關供應鏈、機器人概念、能源與重電、原物料族群、高殖利率個股等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，雖中東緊張升溫，但第2季選股重點仍在於AI、台積電、COWOS設備、奧運、AI PC等，低基期的傳產比較有機會於下半年補漲，目前仍須等待籌碼沉澱及景氣上升循環的效果傳遞到傳產上。

第2季績優的有：IC設計、半導體、設備股、AI組裝、PC&NB、散熱、夏季奧運題材的衣服、整理已久有回檔的績優個股等，皆可以伺機留意、來回操作。