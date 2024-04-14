快訊

LINE聊天室一鍵變透明！上班族必學高效5招 聊天還不怕老闆抓包

長期記憶比短期記憶更不容易遺忘？名醫答案可能讓人出乎意料

新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富辭世 享年75歲

台積電1Q營收優於預期 外資看好、法說會前上調目標價

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台積電公布3月營收月增15.8%、年增11.3%，累計第1季營收為5,926億元，季減5.2%、年增16.5%。圖／聯合報系資料照片
台積電公布3月營收月增15.8%、年增11.3%，累計第1季營收為5,926億元，季減5.2%、年增16.5%。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）公布3月營收月增15.8%、年增11.3%，累計第1季營收為5,926億元，季減5.2%、年增16.5%，高於財測、並優於法人預期下，法人機構也陸續上修目標價，其中，野村證券最新喊出975元，為市場最高。

分析師表示，台積電先前預估第1季美元營收將達180~188億美元，以1美元兌換新台幣31.1元計算，營收約5,598~5,847億元，實則因新台幣匯率在3月已接近32元，帶動新台幣營收高於財測高標。台積電第1季營收預期將受到智慧手機需求季節性修正影響，但HPC相關需求可望抵消部分不利因素，毛利率方面，產能利用率維持高檔，且智慧型手機相關占營收比重下滑，預估將與上季相近，估單季每股稅後純益（EPS）8元。

地震後，台積電發重訊說明，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，2024全年業績展望以美元計，仍將維持1月法說會的看法，預計年成長21%~26%。無晶圓廠半導體的庫存在2023年結束調整，庫存恢復到健康的水準，預期2024年對台積電會是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求。台積電預估2024年半導體產業年成長率大於10%、晶圓代工大於20%，而台積電全年美元營收年成長21~26%。

隨台積電公布第1季營收後，法人圈也做出最新全年預估，其中，外資動作最為積極，隨成長動能來自HPC及N5、N3製程、CoWoS營收貢獻，分別預估全年EPS在37.1~39.1元間，而目標價上，野村證券最新看法是975元，為市場最高，花旗美邦證券的950元次之，華南永昌為905元、摩根大通為900元，其它機構則在860~880元區間。

台積電 營收

延伸閱讀

中東局勢惡化 法人：油價通膨走勢牽動台股

台積電18日法說 市場風向球

台積電擴大美業務 面臨複雜平衡

中東局勢衝擊市場 台股下週靜待台積電法說

相關新聞

台積電1Q營收優於預期 外資看好、法說會前上調目標價

台積電（2330）公布3月營收月增15.8%、年增11.3%，累計第1季營收為5,926億元，季減5.2%、年增16.5...

三金力挺股抗震 買盤護體

台股上周高檔震盪，全周上漲398點、漲幅約1.9%。雖然上周五（12日）美股收低，因為投資人擔憂中東風險及通膨疑慮 ，不...

台股長多不變及類股輪動 重電、AI等主題撐腰

12日台股在權值股、重電及電線、電纜股等支撐，以及類股輪動帶動下，推升大盤衝高來到 20,825 點，然高檔獲利了結賣壓...

台股內資控盤、520題材夯 重電、線纜、綠能族群等走強

台股昨（12）日盤中高檔震盪。隨外資賣壓出籠，市場獲利了結賣壓湧現，台積電股價由紅翻黑，指數終場小跌16點、收20,73...

就市論勢／高殖利率概念 可布局

清明連假後，台股多方依舊占上風，雖然昨（12）日指數小幅下跌16點，跌幅0.08%，收20,736點，但本周台股大漲398點，期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20,883點，周線漲幅1.9%，連續收紅周數推進至第八周，為2021年1月底以來最長周線收紅紀錄。

金控股第1季獲利翻倍 法人點名看好這三檔

金控股第1季獲利創佳績，年增約一倍，投顧法人表示，美聯準會（Fed）降息時程恐延後，加上美元指數轉強，仍產生正面助益，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。