台積電1Q營收優於預期 外資看好、法說會前上調目標價

台積電（2330）公布3月營收月增15.8%、年增11.3%，累計第1季營收為5,926億元，季減5.2%、年增16.5%，高於財測、並優於法人預期下，法人機構也陸續上修目標價，其中，野村證券最新喊出975元，為市場最高。

分析師表示，台積電先前預估第1季美元營收將達180~188億美元，以1美元兌換新台幣31.1元計算，營收約5,598~5,847億元，實則因新台幣匯率在3月已接近32元，帶動新台幣營收高於財測高標。台積電第1季營收預期將受到智慧手機需求季節性修正影響，但HPC相關需求可望抵消部分不利因素，毛利率方面，產能利用率維持高檔，且智慧型手機相關占營收比重下滑，預估將與上季相近，估單季每股稅後純益（EPS）8元。

地震後，台積電發重訊說明，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，2024全年業績展望以美元計，仍將維持1月法說會的看法，預計年成長21%~26%。無晶圓廠半導體的庫存在2023年結束調整，庫存恢復到健康的水準，預期2024年對台積電會是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求。台積電預估2024年半導體產業年成長率大於10%、晶圓代工大於20%，而台積電全年美元營收年成長21~26%。

隨台積電公布第1季營收後，法人圈也做出最新全年預估，其中，外資動作最為積極，隨成長動能來自HPC及N5、N3製程、CoWoS營收貢獻，分別預估全年EPS在37.1~39.1元間，而目標價上，野村證券最新看法是975元，為市場最高，花旗美邦證券的950元次之，華南永昌為905元、摩根大通為900元，其它機構則在860~880元區間。