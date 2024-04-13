就市論勢／高殖利率概念 可布局

經濟日報／ 黃新迪（PGIM保德信科技島基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤面分析

清明連假後，台股多方依舊占上風，雖然昨（12）日指數小幅下跌16點，跌幅0.08%，收20,736點，但本周台股大漲398點，期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20,883點，周線漲幅1.9%，連續收紅周數推進至第八周，為2021年1月底以來最長周線收紅紀錄。

三大法人買賣超方面，依舊為投信法人加碼、外資與自營商調節局面。本周投信續買39.2億元，連續第六周買超，惟買超金額相較之前明顯下降；同期間外資連續第五周站在賣方、賣超46.2億元；自營商同步減碼37.1億元，連七周賣超，三大法人合計賣超44.1億元。

除大盤強勢，電子指數均線亦維持多頭排列，預料偏多格局仍可持續，且隨重量級法說將陸續登場，特別是下周的晶圓龍頭大廠對第2季營運展望，更為產業重要參考指標。目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁，海外擴廠動作持續，法說會釋出正面訊號機率大。

投資建議

類股布局與操作上，目前仍以科技AI相關為主軸，但因台股評價面已高，建議獲利了結評價面高個股，汰弱留強，並於拉回時尋找評價面合理且具有成長動能之AI類股，同時增持高殖利率個股部位。

配置上，可聚焦半導體、封測、半導體設備等，特別是看好AI滲透率提升持續帶動下游裝置需求，且規格大幅提升及產能開出，將推升相關晶片成長加速，包括半導體供應商、電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

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