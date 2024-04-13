ETN趨勢導航／富邦存股雙十N 續強

美國通膨壓力未歇，市場預期美聯準會（Fed）降息時程延後，美股震盪偏弱，所幸台股上演「拉積盤」，指數持續墊高，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦存股雙十N（020001）本周漲幅2.49%，蟬聯冠軍寶座。

美國3月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）暗示，通膨可能一直維持在偏高水準，Fed短期無降息必要，美債殖利率、美元指數雙雙走揚，台股由內資出面撐盤，緩解外資調節壓力，統計集中市場單周漲398點或1.96%，櫃買市場周線漲1.51點或0.59%，兩市同步連四漲。

台股本周個股走勢分歧，盤面輪動速度加快，追蹤台股標的為主的27檔ETN中，僅有前三名打敗兩市大盤，依序為富邦存股雙十N、元大加權N、元大ESG配息N，單周漲幅分別為2.49%、1.97%、1.96%。

至於策元大加權策略N、元大上櫃ESG龍頭N、統一特選台灣5GN、凱基臺灣500N、元大上櫃ESG高息N、元大綠能N、統一價值成長30N等前段班，本周漲幅在0.93%至1.94%不等。