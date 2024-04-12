證交所深入越南臺商聚落 招商成果豐碩

臺灣證券交易所總經理簡立忠日前率領上市發行面主管及上市服務團隊，赴越南河內及胡志明市臺商聚落進行交流，瞭解臺商在越南營運實況及經營挑戰，並表達證交所加強東協市場鏈結、協助臺商永續經營的使命。

證交所積極深耕東協市場及推動臺商企業回臺上市，尤其將越南列為重點經營市場，本次攜手中國信託證券及勤業眾信聯合會計師事務所，於胡志明市舉辦「前進臺灣資本市場說明會」。

證交所於會中就「臺灣集中市場概況」、「臺商回臺上市規劃」及「新南向企業回臺上市」等進行專題分享，中介機構分別就越南總體經濟及海外臺商組織架構暨稅務規劃等議題進行分享，獲當地企業代表們熱烈迴響，並吸引逾60位臺商夥伴出席。

根據經濟部3月調查，臺資企業未來三年可能投資的海外地區，越南獲選為傳統產業及資訊電子業者首位，尤其近年越南位居東協國家經濟成長率翹楚，憑藉對外關稅優勢，已成為東協國家吸引最多臺商匯聚且營運成長增幅最大國家。

簡立忠表示，集中市場加權股價指數2023年漲幅達26.8%，表現位列亞洲第二，全年成交量創下67兆元的優異表現，外資買超金額約2,700億元，可見市場交易動能充沛。

發行市場亦見熱絡，全年申請上市公司逾40家，創近15年以來的新高峰；新上市公司籌資金額達337.6億元，再度突破歷史新高。

此外，上市公司在公司治理及永續發展持續精進，依據亞洲公司治理協會最新公布之「CG Watch 2023」，臺灣在亞洲主要國家之公司治理排名第三，為歷年來最佳成績。

目前主要營運地屬新南向國家之第一上市公司(KY)，越南占比最高、產業分布多元，包含塑膠工業、製鞋、精密機械等。

近年受疫情影響，海外臺商或有延緩上市規劃，惟去年KY公司送件量已逐步遞增，在中介機構專業輔導協助下，2023年證交所迎來越南製鞋大廠來億-KY申請上市，擬申請上市的越南臺資企業家數亦持續穩定攀升。

證交所持續推動一般板和創新板的上市業務，協助不同營運發展階段的企業申請掛牌籌資，加速擴張營運發展及邁向永續經營目標。

透過證交所的上市業務推廣及中介機構的諮詢服務，盼能增進越南企業對臺灣資本市場的瞭解，未來也將持續深化交流，增進臺、越市場連結，進一步引領越南臺商回臺上市的風潮。