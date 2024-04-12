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台股下跌16點 三大法人賣超90.31億元
台股12日以20,772.79點開出，最低達20,713.87點，最高則拉升至20825.04點，終場收在20,736.57點，下跌16.65點，跌幅0.08%，成交量4,784.33億元，三大法人賣超90.31億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超74.02億元，投信買超7.26億元，自營商賣超（合計）23.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.35億元，自營商（避險）賣超10.19億元。
大盤表現震盪，盤面上以重電股表現最為強勢，其中華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）等四雄紛紛衝上漲停，其餘部分電器電纜股受到帶動，大亞（1609）、華榮（1608）、宏泰（1612）、合機（1618）等終場也以漲停作收。
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