快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌16點 三大法人賣超90.31億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股12日以20,772.79點開出，最低達20,713.87點，最高則拉升至20825.04點，終場收在20,736.57點，下跌16.65點，跌幅0.08%，成交量4,784.33億元，三大法人賣超90.31億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超74.02億元，投信買超7.26億元，自營商賣超（合計）23.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.35億元，自營商（避險）賣超10.19億元。

大盤表現震盪，盤面上以重電股表現最為強勢，其中華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）等四雄紛紛衝上漲停，其餘部分電器電纜股受到帶動，大亞（1609）、華榮（1608）、宏泰（1612）、合機（1618）等終場也以漲停作收。

三大法人 自營商

延伸閱讀

台股漲力不足？投信：守住這條線可維持高檔震盪

重電族群強勢 台股高檔盤整

台股2萬點如何布局？聚焦定期定額 掌握AI產業放量兼顧獲利與波動風險

台股開盤上漲19點 台積電開高3元

相關新聞

重電股強力發威卻未獲共鳴 權值股不給力 台股跌16點收20,736點

台股12日多頭由重電類股領軍，華城（1519）等多檔亮燈漲停，但台積電（2330）等權值股不給力，終場指數收盤下跌16....

台股開盤上漲19點 台積電開高3元

台股12日開盤指數為20,772.79點，上漲19.57點。台積電（2330）開盤價為823元，上漲3元。

生技股強攻保健食品 股東紀念品掀養生風潮

據統計，疫後台灣保健食品大餅規模超過新台幣1600億元，生技雙雄葡萄王、遠東生技都強攻保健食品商機，今年股東紀念品吹起養...

台股下跌16點 三大法人賣超90.31億元

台股12日以20,772.79點開出，最低達20,713.87點，最高則拉升至20825.04點，終場收在20,736....

台積電創天價後翻黑！但6檔概念股漲停 其中4檔還創天價

台積電（2330）12日一度衝達826元，再創下新天價，可惜終場收黑，以818元收盤，下跌2元，但是台積電概念股卻是上漲...

印能持續改寫新天價 盤中攻至1,960元 位列台股第七高

印能科技（7734）登錄興櫃不到1個月，股價持續飆高，12日一度衝達1,960元，再創歷史新高價，名列台股第七高；另外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。