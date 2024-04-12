台積電創天價後翻黑！但6檔概念股漲停 其中4檔還創天價

台積電（2330）12日一度衝達826元，再創下新天價，可惜終場收黑，以818元收盤，下跌2元，但是台積電概念股卻是上漲居多，終場有6檔以漲停板收盤，其中包括亞翔（6139）、旺矽（6223）、均華（6640）、漢科（3402）4檔則是同步創下歷史新高價，弘塑（3131）則是衝上千元，宜特（3289）也漲停收盤。

台積電3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，月增7.5%，年增34.3%，累計第1季合併營收5,926.44億元，為歷年最旺的第1季，法人看好今年營運可望逐季走強；台積電法說會預計4月18日召開，法說會前股價仍持續往上衝高，頻頻刷新歷史高價。

台積電ADR周四上漲0.67%，收在147.2美元。台積電18日一開盤就以823元開出，盤中高點曾衝達826元，再創新天價，市值達21.42兆元，不過，股價衝高後再往下殺，一度下滑至817元，終場收在818元，下跌2元。

雖然台積電衝高後翻黑，但是台積電概念股卻是強漲的攻勢，終場有6檔收在漲停板， 弘塑以928元開高後衝上漲停1,005元，重返千金，台股千金股再增1家；旺矽以380元開高後走高，突破400元關卡衝上漲停408元鎖死，創下歷史新高；均華也衝上漲停458元，同樣寫下歷史新高。

亞翔雖遭處置，股價仍是強勢上漲，早盤以340元開高，終場以漲停366元收盤，同樣創下歷史新高價；漢科收在漲停116.5元，也創下歷史新高價；宜特以127.5元開高後衝上漲停138.5元收盤。

另外，迅得（6438）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、信紘科（6667）、力旺（3529）、朋億*（6613）等，收盤漲幅都超過5%，也是強勢上漲的台積電概念股。