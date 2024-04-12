台股漲力不足？投信：守住這條線可維持高檔震盪

台北股市走勢停滯，但指數仍守住5日線，投信法人表示，4月重要觀察點在台積電法說會與美國財報，加權指數只要不失守10日均線，目前為2萬186點，可望維持高檔震盪走勢。

美國股市在經過通膨擔憂洗禮後反彈，11日在科技股領漲下除道瓊平盤外均收紅，台積電ADR（美國 存託憑證）上漲0.67％，台積電股價盤中再創新高，每股股價來到824元。

野村投信指出，今年以來受惠於AI投資題材，台股火熱表現勢不可擋，第1季總計上漲2363點，漲幅13.5％，相比全球主要國家股市表現居前。台股基本面穩健，資金行情有助於多頭延續；不過，近期觀察到大盤站上兩萬點後，資金輪動的速度非常快，產業表現分化、個股的操作難度變高，

野村投信台股投資團隊表示，台灣在全球AI產業鏈中占據關鍵地位，未來AI更廣泛運用後，台股評價可望進一步提升；此外，全球半導體業經過2023年庫存調整，2024年可望恢復強勁成長動能，預估2024年台灣IC產業產值將達5兆116億元，年增達15.4%，不僅是歷史新高水準，也超越全球半導體業的年增13.1%，隨著半導體產業回歸成長周期，將進一步推升經濟成長動能並帶動企業獲利回升，基本面穩健是支撐台股持續走高的關鍵。