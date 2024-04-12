電子通路股勁揚 這檔爆量衝上漲停 改寫歷史新高

美國CPI高於預期，市場預期聯準會今年降息幅度放緩，而美股昨日漲跌互見，台股12日走勢於平盤上下震盪，盤面上電子通路股表現較為強勢，其中弘憶股（3312）3月營收繳出佳績，股價帶量勁揚，衝上漲停51.5元，創下歷史新高價，盤中成交量超過4萬張，漲停及委買張數逾8千張。

半導體通路商弘憶股日前公告將採購AI伺服器。該公司今年不只既有本業可望復甦，也與下游客戶合作，將AI伺服器布建，新增提供算力服務，搶占相關商機。法人估計，弘憶股今年每股純益可望挑戰2元以上。

弘憶股今年2月公告，將向美超微採購50台伺服器。據指出，是搭載炙手可熱的輝達晶片。而後該公司又於3月時，公告依照最新報價單，重新討論授權金額與數量，預計採購55台伺服器，交易金額將超過1,500萬美元，預計建置費用也達330萬美元。

弘憶股3月分營收13.78億元，月增25.33%，年增19.77%，累計今年前3月營收達40.3億元，與去年同期相比增加21.4%。

除弘憶股之外，電子通路股中亞矽（6113）走高，大漲超過半根停板，倍微（6270）、擎亞（8096）、尚立（3360）等也有超過4%的漲幅，文曄（3036）盤中漲幅逾3%，蔚華科（3055）、至上（8112）等則是上漲逾2%。