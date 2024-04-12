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大立光第4季產能滿載 法說會後股價大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大立光（3008）首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季來最佳，也是四年同期新高，董事長林恩平預期第4季產能滿載，法說會後股價開高，早盤一度大漲逾8%，排名重新回到第三高價千金股，盤中漲幅逾3%。

大立光首季營收113.13億元，季減36.7%，年增23.83%；在新台幣對美元匯率貶值逾1元、貶至32元大關的情況下，業外匯兌收益23.4億元，為歷年第三大，貢獻每股純益17.54元；營業淨利39.6億元，季減50%，年增21%；毛利率49.17%，再度失守「5字頭」大關，季減3.7個百分點。

董事長林恩平表示，今年3至5月拉貨動能都差不多，6月目前還看不到，下半年陸續有更多機種的鏡頭升級，今年底會把所有廠的產能都用完，預期第4季達滿產能運作。

市場解讀認為大立光今年上半年營運平淡，下半年將力拚升級商機；法說會後大立光股價今日以2,420元開高後一度衝達2,515元，上漲200元，漲幅8.63%，一度重回第三高價千金股，不過，盤中漲幅收斂，排名也再下滑至第五名，盤中漲幅3.88%。

大立光

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