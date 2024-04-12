神秘買盤拉抬…台積創天價 收盤衝上820元

美國最新CPI增幅超預期，導致美股三大指數周三重挫，台股昨（11）日也遭三大法人同賣而承壓，惟在神秘買盤尾盤作價台積電（2330），尾盤神龍擺尾收紅，以820元改寫掛牌新天價，以及政策概念、兩岸紅利股強勢表態助攻，終場僅小跌10點、收20,753點，守住5日線。

統計台股今年勁揚15.7%，漲幅超越費城半導體指數，在全球主要股市僅次日股。

台積電扮演昨天台股跌勢收斂要角，雖然早盤以當天最低價盤下811元開出，終場仍奮力翻紅，收當日最高價820元，上漲5元，收盤價再創新高價，推升市值提升至21.27兆元。不過，外資昨仍賣超台積電，連續兩個交易日逢高賣超共計6,394張。

值得注意的是，短線操作靈活的自營商，自行買賣部位已連七日買超台積電、累計加碼3,229張，進一步拉長時間至近14日，更僅有一日出現調節動作、累計買超達7,029張，期間最低價為768元，強力押寶台積電法說行情意味濃厚。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美國通膨數據超標，有助冷卻市場過熱情緒，台股短期以盤代跌機率高，關注台指期結算、台積電法說會；隨第2季進入淡季，個股表現將愈趨分歧，留意波動風險，建議逢低布局低基期股。

美國3月CPI高於市場預期，聯準會6月降息或將出現變數，美股四大指數同步下跌，拖累台股昨日早盤殺低111點至20,651點，所幸賣壓有限，加上台積電、聯發科、廣達出面撐盤，尾盤收斂跌勢僅跌10點、收20,753點，成交量略增至4,510億元。

14千金漲少跌多，偏弱勢整理，重電、觀光、航空等政策概念、兩岸紅利股表現相對整齊。

三大法人昨日同步賣超70.3億元，其中，外資調節51.9億元，連二賣；外資在台指期淨空單大增11,254口至12,964口，睽違15日後再度見到萬口以上， 並為元月19日以來新高。

投信單日小賣1.4億元，連二賣；自營商反手賣超16.9億元；八大公股券商逢低承接13.6億元，連二買。