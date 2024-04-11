調節面板與多檔ETF！外資賣超51.72億元 土洋大幅減碼群創

台股今天開低震盪，終場下跌10.31點，收在20753.22點。三大法人今天同步賣超新台幣70.71億元，外資及陸資賣超51.72億元，調節面板及多檔ETF，減碼群創逾12萬張最多；投信同步減碼群創8322張居冠。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時分析，美國最新經濟數據顯示通膨情況不減反增，全球股市拉回修正，台股下週將迎來台積電法人說明會，在資金持續布局台積電下，支撐指數相對抗跌。

林漢偉指出，總統當選人賴清德陸續宣布內閣名單，資金對政策面仍有期待，也是支撐台股表現相對強勢的因素之一；然而新台幣持續走貶，資金面缺乏利多，預估台股短線將高檔整理，靜待台積電法說會內容。

觀察外資今天動向，賣超群創12萬1103張最多，復華台灣科技優息（00929）3萬8768張居次，賣超第3名是復華富時不動產（00712）3萬8611張，其餘依序為友達、聯電、元大台灣價值高息（00940）、緯創、統一台灣高息動能（00939）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）。

外資買超部分，敲進長榮航7萬868張居冠、鴻海2萬3486張居次，買超第3名為中興電2萬1787張。

投信今天賣超2.02億元，減碼群創8322張最多，鴻海3111張居次，接著是台光電2835張；另敲進中信中國50 （00752）4000張、文曄2249張及長虹1835張。