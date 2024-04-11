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上市新股紅包抽起來！這檔5月3日掛牌、中籤可望賺逾8萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
阜爾運通（6914）預計5月3日掛牌上市，將自明日起辦理競價拍賣，4月22~24日進行公開申購，每股發行價格暫定132元；以11日興櫃收盤價219元計算，中籤的投資人可望賺進8.7萬元，報酬率65.9%。台股示意圖。本報資料照
阜爾運通（6914）預計5月3日掛牌上市，將自明日起辦理競價拍賣，4月22~24日進行公開申購，每股發行價格暫定132元；以11日興櫃收盤價219元計算，中籤的投資人可望賺進8.7萬元，報酬率65.9%。台股示意圖。本報資料照

上市新股抽籤紅包又來了，阜爾運通（6914）預計5月3日掛牌上市，將自明日起辦理競價拍賣，4月22~24日進行公開申購，每股發行價格暫定132元；以11日興櫃收盤價219元計算，中籤的投資人可望賺進8.7萬元，報酬率65.9%。

阜爾運通上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣最低投標價格為120元，投標日為4月12~16日，競拍張數4,076張，預計4月18日開標；公開申購則預計4月22~24日進行，每股發行價格暫定132元。

阜爾運通是國內市占率最大的自動化設備停車供應商，2001年成立，主要分為系統設備事業「PSS」、停車管理事業「城市車旅CITY PARKING」兩大事業體，去年停管業務營收占比90.9%。

阜爾運通去年營收42.7億元，年增27%，毛利率24.1%，營益率17.6%，稅後純益5.48億元，年增65%，每股純益（EPS） 9.11元；法人看好停車場的市場需求，預估阜爾運通今年在服務擴點增加下，營收將維持雙位數成長。

增資 營收 興櫃

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