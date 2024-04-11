習近平一句話 航空、飯店、旅行社齊大漲、這8檔飆漲停

「馬習二會」大陸國家主席習近平釋出善意，「樂見」大陸民眾到台灣看看，市場解讀為兩岸觀光鬆綁露出曙光，11日激勵航空、飯店、旅行社等相關族群大漲，長榮航（2618）爆量收漲3.15%，觀光股更有8檔飆上漲停，成為盤面上的亮眼指標。

「馬習二會」10日在北京人民大會堂「東大廳」登場，習近平釋出善意，除強調「兩岸青年好，兩岸未來才會好」，「樂見」大陸民眾到台灣看看，似乎有意具體推動兩岸人員往來的鬆綁，且「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」。

習近平一席話，市場解讀認為兩岸旅遊政策可望改變，兩岸觀光鬆綁露出曙光，激勵觀光股、航運股的表現，成為盤面上抗跌指標，包括飯店、旅行社、航空股等同步大漲，上市櫃觀光股表現相當搶眼，終場上市觀光股上漲1.24%，上櫃觀光股更是大漲2.27%。

航空股今日也是強勢上漲，長榮航開高走高，以31.95元開出，一度衝達32.9元，終場收在32.7元，上漲1元，漲幅3.15%，成交量爆出18萬1,673張，居個股成交量第二大，僅次於群創；華航以19.6元開出，一度拉升至20.15元，終場收在19.95元，上漲0.4元，漲幅2.04%，成交量66,779張。

上市櫃觀光股強漲，尤以上櫃觀光股更是漲勢凌厲，山富、五福、富野、燦星旅、藝舍-KY、洛基、亞都、寶得利等都以漲停收盤，易飛網則是收漲6.78%；上市觀光股部分，鳳凰以71.2元開出，一度衝達漲停76元，終場收在74.1元，上漲5元，漲幅7.23%；雄獅收在139.5元，漲幅1.82%。

上市飯店股也是強漲表現，夏都收在62.5元，上漲5.2元，漲幅9.07%；寒舍收52.9元，漲幅7.3%；另外，雲品收漲2.9%、華園、六福、第一店、遠雄來、晶華等也都是上漲收盤。

市場認為，推升航空及觀光股大漲的原因，除了習近平釋出善意之外，觀光股還有其他的利多消息助攻，就是在花蓮強震重創當地觀光之下，觀光署已召集旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際組來研擬5月到年底的協助振興方案，希望在5月初順利推展；另外，第1季旅遊及餐飲需求強，挹注相關業者營運表現，基本面題材也有助股價的表現。