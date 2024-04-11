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大立光法說前股價不給力 一口氣下滑至千金股第6名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光11日下午將召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持；法說會前股價表現並不給力，早盤開低走低，盤中重挫逾2%。圖為大立光董座林恩平／聯合報系資料照
大立光11日下午將召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持；法說會前股價表現並不給力，早盤開低走低，盤中重挫逾2%。圖為大立光董座林恩平／聯合報系資料照

大立光（3008）11日下午將召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外資圈高度關注大立光法說會將釋出的訊息；法說會前股價表現並不給力，早盤開低走低，盤中重挫逾2%，拱手讓出第三高價股排名，下滑至第六名；祥碩則是一口氣前進至第三名。

台股今日下跌，上市櫃14檔千金股中下跌居多，僅祥碩（5269）、力旺（3529）、旭隼（6409）、聯發科（2454）上漲，前六名高價股也出現小幅變動，祥碩一口氣上升三名，擠進第三高價股，大立光則是連跌三名下滑至第六名高價股，早盤以2,370元開低，一度下滑至2,315元，盤中跌幅逾2%。

大立光3月合併營收34.51億元，月增2%，年增4%，表現不如預期，預估4月拉貨動能與3月差不多；大立光3月營收表現不如預期，市場推估原因包括，首季處於蘋果新舊產品交替期，加上中國大陸 iPhone 出貨量連續兩個月年減逾3成，主力市場對 iPhone 需求降溫，另外，非蘋新機拉貨仍趨保守；累計今年第1季合併營收113.13億元，季減36.7%，年增24%，為三年同期最佳。

大立光預估，第2季仍是淡季，4月拉貨動能與3月差不多；今日收盤後將舉行法說會，外資圈高度關注五大議題，包括全球及中國大陸智慧手機市場景氣、潛望式鏡頭的滲透率及趨勢、第2季與下半年及全年的營運展望、毛利率及營益率表現、資本支出等。

大立光 法說會

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