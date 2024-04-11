新興市場印度債迎好消息

繼摩根大通宣布將印度政府債券納入旗下新興市場政府債券指數後，外資明顯加速流入印度債券市場，截至今年2月底，印度債券市場已連續11個月外資淨流入，滙豐投信預估未來幾年指數流動可能將有450億至500億美元流入印度債券市場。

最近印度債券市場再度迎來好消息，彭博債券指數於3月5日正式宣佈將於2025年1月份起，分階段將印度政府債納入其新興市場本地政府債券指數及其他相關指數。正如其他市場被指數納入後的情況一樣，滙豐投信認為印度市場存在策略性資金流入的巨大潛力。

滙豐環球投資基金印度固定收益產品經理蔣智安指出，過去被部分投資人拒於門外的印度債券市場，經過多年終於迎來歷史性的轉捩點，指數納入消息，代表著印度債市將會正式進入各大指數基金和機構投資人的投資領域。印度經濟正朝不同的方向發展，在全球經濟成長和在各大指數中的重要性日益提高。

從歷史資料分析，外國資產組合淨投資(Foreign Portfolio Investors，FPI)的印度政府公債持有比例偏低，僅為1.6%，是新興市場中最低的國家之一，即使加上被納入指數後加碼約500億美元，FPI持有印度政府公債的比例仍僅有約5%左右，持有比率較低主要是由於投資人過去不太熟悉、操作、取得問題和FPI限制造成的結果。

然而，蔣智安說明，目前印度主權債市場市值約為1.2兆美元，當中外資佔比偏低，僅為其中的2%，遠低於其他新興市場，尤其考慮到印度的經濟規模屬全球第五大。隨著更多國際指數公司將印度政府當地貨幣債納入其旗艦指數，將有助提高外資參與度，並提升印度債券在國際市場的地位。事實上，2024年外資對印度債券的興趣有增無減，今年初至今海外投資人在印度債券市場的淨資金流已超過58億美元，是2023年全年淨流入金額的69%。

長遠來看，納入指數的相關影響應會帶來更大的連鎖效應，包括外國投資人的參與度提高、潛在買家數目上升、整體市場流動性或會改善，而政府債券市場和印度債券資產類別持續發展，並在結構上漸趨成熟。同時，印度體現了主權投資人所尋求的特質，可能成為未來首選的新興債券市場，滙豐投信預估指數和策略配置可能在未來3至5年內帶來約1,000億美元的資金流入，外國投資人的比例仍可維持在8%至9%左右。

整體而言，印度擁有適足的市場規模、總體經濟穩定、多元分散投資益處及相對較高的殖利率和外匯穩定性，都將支持印度債市持續向好。因此，在全球市場升息接近尾聲時，現階段的確是策略性配置新興市場例如印度債市的良好時機。