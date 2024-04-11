習近平釋出善意似有意鬆綁兩岸交流 觀光股應聲高飛

「馬習二會」大陸國家主席習近平釋出善意，「樂見」大陸民眾到台灣看看，「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」，台股11日開低，觀光股、航運股成為盤面上抗跌指標，盤中包括山富（2743）、五福（2745）、富野（2736）、燦星旅（2719）、藝舍-KY（2724）、洛碁（8077）、亞都（5703）、寶得利（5301）等亮燈漲停，鳳凰（5706）大漲逾9%，上市櫃觀光股表現相當搶眼。

「馬習二會」昨日在北京人民大會堂「東大廳」登場，習近平釋出善意，除強調「兩岸青年好，兩岸未來才會好」，「樂見」大陸民眾到台灣看看，似乎有意具體推動兩岸人員往來的鬆綁，且「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」。

除了習近平釋出善意之外，觀光股還有另一個利多消息助攻，自4月3日花蓮發生規模7.2地震造成嚴重災情後，當地觀光也受到重擊；交通部觀光署主任秘書方正光動表示，觀光署已召集旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際組來研擬5月到年底的協助振興方案方案，希望在5月初順利推展。

台股今日開低，上市櫃觀光股表現搶眼，飯店、旅行社股齊漲，鳳凰以71.2元開出，一度衝達漲停76元，盤中漲幅逾9%；雄獅（2731）盤中漲幅近3%；五福以84.8元開高走高衝上漲停87.6元，包括山富、富野、燦星旅、藝舍-KY、洛碁、亞都、寶得利也都亮燈漲停。

另外，夏都（2722）盤中上漲逾7%；寒舍（2739）漲幅逾6%；雲品（2748）上漲逾4%；華園（2702）、六福（2705）、第一店（2706）、晶華（2707）等也是上漲表現。

上市觀光股盤中漲幅1.79%，上櫃觀光股盤中大漲2.49%，成為抗跌重要指標，法人表示，除了觀光署將出手抒困，提振花蓮觀光之外，還有來自兩岸觀光鬆綁的題材，另外，第1季旅遊及餐飲需求強，挹注相關業者營運表現，基本面題材也有助股價的表現。