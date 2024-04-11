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多家科技廠首季財報出爐 陸行之：6家超過分析師預期的9%標準

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
近日台股邁入營收季，多家公司開始公布三月以及第一季表現，其中幾家歡樂幾家愁，資深半導體產業評論家陸行之10日發文表示，以優於、低於分析師預期9%為標準，點出共12家科技公司。台股示意圖／聯合報系資料照片
近日台股邁入營收季，多家公司開始公布三月以及第一季表現，其中幾家歡樂幾家愁，資深半導體產業評論家陸行之10日發文表示，以優於、低於分析師預期9%為標準，點出共12家科技公司。台股示意圖／聯合報系資料照片

近日台股邁入營收季，多家公司開始公布三月以及第一季表現，其中幾家歡樂幾家愁，資深半導體產業評論家陸行之10日發文表示，以優於、低於分析師預期9%為標準，點出共12家科技公司。

陸行之表示第一季營收高於彭博社分析師預期的超過9%的有6家公司，其中包含緯x、技x、x鼎、瑞x、朋x、群x，陸行之更是指出與AI伺服器相關，大尺寸LCD驅動晶片，WiFi通訊網路，NAND flash相關的美國公司也可能報喜。

而低於彭博社分析師預期9%的則是有台x科、合x、尼xxx眾、晶x科、三xx工、愛x等，陸行之說，相關日本、大陸、德國的晶圓片公司一季度也有可能會暴雷。

陸行之指出，3月份年比跟2月年比有明顯改善的產業有LCD panel, 電源管理，手機射頻，遊戲顯卡、散熱、設備材料、機電潔淨室工程、存儲記憶體及晶圓代工；但惡化的有感測觸控晶片、WiFi。

陸行之說其中射頻，設計服務，機電潔淨室工程，存儲記憶體，晶圓代工3月份成長率都高於全球半導體2月份16%的年增；而ABF/BT載板，8"/12" 晶圓片，電力功率晶片公司3月份營收還是年減超過10%，他認為主要系供過於求及價格競爭造成。

晶圓代工 營收 陸行之

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