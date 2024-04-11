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電子走弱觀光抗跌 台股開低平盤下震盪

中央社／ 台北11日電
台股今天開低震盪，盤中低點至20651.88點，下跌111.65點。台股示意圖／聯合報系資料照
台股今天開低震盪，盤中低點至20651.88點，下跌111.65點。台股示意圖／聯合報系資料照

台股今天開低震盪，盤中低點至20651.88點，下跌111.65點。盤面上，台積電盤中黑翻紅，但電子類股普遍弱勢，反觀觀光、重電等族群表現抗跌，類股盤中漲幅皆逾1%。

截至10時30分，台股加權指數下跌43.83點，至20719.70點，跌幅0.21%，成交值新台幣2363.73億元。電子類股下跌0.26%，金融類股下跌0.22%。

觀察盤面個股，美股盡墨，但台積電ADR（美國存託憑證）10日收盤上漲0.56%，台積電今天開盤下跌4元，以811元開出，盤中翻紅，高點至819元。

AI（人工智慧）指標股漲跌互見，散熱股奇鋐買氣湧現，盤中漲逾6%；大立光下午即將召開法人說明會，盤中跌逾2%。

春季旅展本週登場，激勵觀光類股持續發威，包含鳳凰、夏都、寒舍、雲品盤中皆紅。

自行車雙雄巨大、美利達受惠中國自行車銷售暢旺，3月營收皆月增逾7成，盤中分別漲逾6%及7%；4月電價調漲，重電族群買氣不墜，中興電、華城盤中皆漲逾7%。

花蓮強震帶動全台都更潮，營建股持續獲資金轉進，大將、太設再攻漲停，國建、皇翔漲幅皆在4%以上。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪表示，台股今天跌幅較美股小，且台積電盤中翻紅，整體盤勢弱中透強，另政府新內閣團隊昨天揭曉，加上3月營收已全面公布，牽動帶旺政策受惠相關概念股，及3月營收表現不錯的族群表現。

台積電 台股

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