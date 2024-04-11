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股市懼高症？ 「多重資產」穩健配置是關鍵

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著經濟和降息的樂觀情緒與對人工智慧商機的熱衷相結合，美股三大指數於今年第一季全面收紅。回顧今年以來，指標標普 500 指數已上漲 10%，並多次創下歷史新高；那斯達克指數也於二月底創下 2021 年 11 月以來的首次歷史新高，面對全球股市仍持續正向發展，投資人到底該加碼還是該下車？

股市怕追高？空等待才是錯過獲利機會

股市大多時候是帶著疑慮緩慢上漲的，多頭持續時間很長，而空頭時間通常很短，股市大跌的時候來的又快又猛。怕買在高點的人常常會維持空手，想等到股市大幅下跌才買入，然而長期處於等待狀態，遲遲沒有進場，反而錯過一大段股市漲幅機會。

此外，根據數據統計，美國股市雖然靠著這波 AI 發展表現強勁，但從2022年底至今，標普500指數和那斯達克指數僅分別上漲39.58%和58.18%；反觀從1990年代末期，網路泡沫席捲全球，標普500指數和那斯達克指數則在十年內分別暴漲431.76%和812.63%。由此分析，如果 AI 影響真的高於網際網路，那美國股市上漲才剛剛開始。　

進可攻退可守，「多重資產」穩健配置是關鍵

今年股債投資機會多，但仍須留意類股與資產表現輪動、地緣政治等不確定因素，特別是今年又逢全球大選年，資產仍有波動風險。富蘭克林華美投信認為，投資人可採積極成長型與穩健固收型資產混搭策略，以「科技成長股、高息股、非投資等級債、投資等級債」組合作為切入點，既掌握新科技爆發性的成長潛力，又能平衡投資組合波動。

富蘭克林華美多重資產收益基金績效排名短中長期超越同類型平均，表現突出，投資人若想參與 AI 強勢題材，同時兼顧息收資產，多重資產配置是攻守兼備的好選擇。

標普 那斯達克

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