上市櫃3月營收重返3兆元 法人：優於預期…第2季淡季不淡

上市櫃公司3月營收重返3兆元大關。由於庫存調整告一段落、AI相關應用需求帶動，加上工作天數恢復正常，總計3月營收達3.46兆元，月增21.9%，年增6.8%，是歷年3月營收同期次高，僅次於2022年3月的3.82兆元，法人表示，3月營收表現優於預期且看好第2季淡季不淡。

揮別2月工作天數減少影響，上市櫃公司3月營收表現優於預期，且3月營收創新高家數達57家，較2月的18家明顯增加，主要分布在生技、電子零組件、通信網路、半導體等。首季營收為9.78兆元，年增5.2%。

3月營收由鴻海（2317）的4,475億元掄元，其次為台積電的1,952億元，第三為廣達1,017億元，緯創、仁寶分居四、五，營收前五強3月營收全數月增，鴻海、台積電、廣達都有年增與月增的雙成長表現，緯創、仁寶則分別年減5.4%、2.2%。

以3月營收前三大公司為例，鴻海年增11.8%，台積電年增34.2%，廣達年增9.6%，僅這三家就得以支撐上市櫃公司整體3月營收明顯成長。

兆豐投顧董事長李秀利預估，第2季由於AI需求持續成長、景氣復甦帶動，加上有520行情、6月Computex台北國際電腦展等加持，看不出來會有所謂的「五窮六絕」傳統淡季，有機會持續亮眼表現。且除了AI相關、消費性電子，也看好重電、軍工航太、生技、節能等族群第2季營運。

李秀利說，股市創新高，帶動消費跟投資，也帶動各行各業成長。尤其不少公司營收年月雙增，因此即便今年3月營收創新高家數不如去年3月的83家，營收卻能超越去年同期。

台新投顧副總經理黃文清表示，AI需求提升，上市櫃公司3月營收比預期好，也符合3月出口創20個月新高表現。觀察營收創新高族群，也多半是股價強勢股，可見基本面強勁，更能反映在股價上。

黃文清分析，雖然過去第2季普遍是電子業淡季，不過去年基期相對低，加上AI成長性持續，若能帶動相關周邊供應鏈表現，第2季營收有機會向上。短期還是要留意下周台積電法說會展望，對於電子業的景氣、需求狀況會更加明確。