台股震盪…盤中衝20,883點創新高 投信終結連26買

台股昨（10）日開高後震盪，盤中最高一度來到20,883點，再攀歷史新高，隨外資轉買為賣，投信同步調節、終結連26買，加上逢高獲利了結賣壓出籠，漲點快速收斂，尾盤由紅翻黑，幸賴八大公股行庫進場護盤，指數終場小跌32點、收20,763點，跌幅0.1%，成交量萎縮至4,353億元。

值得注意的是，以中小型股為主的櫃買市場，外資昨天轉賣為買，加上市場「買小不買大」，帶動櫃買指數表現強於集中市場，全場力守紅盤，終場漲1點、收255點，平波段高峰，漲幅逼近0.4%，躍居多頭主戰場。

台股昨天高檔震盪，盤中最高漲至20,883點，再度刷新紀錄，尾盤遭遇賣壓急殺翻黑。盤面上，權王台積電（2330）昨天漲多修正，多在盤下整理，終場下跌4元，收815元；鴻海下跌3.5元，收154.5元。

強勢股方面，由於新任閣揆確定由民進黨前主席卓榮泰擔任，激勵520概念股搶先暖身，包括重電線纜、生技、軍工、油電燃氣等族群走揚；403大地震帶動全台都更潮，引動「大都更概念股」如營建、水泥等強勢表態；AI、金融則表現弱勢；千金股跌多漲少，其中以聯發科漲3%最強勢，嘉澤跌4.9%最弱勢，檔數仍為14千金不變

法人動向上，昨天三大法人合計賣超台股5.2億元。外資轉買為賣、賣超2.5億元；投信轉買為賣、賣超6.5億元；自營商買超3.8億元，累計連二買、買超21.85億元。八大公股行庫則轉賣為買、買超3.3億元。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等市場名師的看法，指數昨天量縮翻黑，高低點差距僅約百點，盤勢「開平震盪、尾盤殺低」，顯示投資人有居高思危的風險意識，短線急漲後，進入震盪整理階段。

展望盤勢，台股仍將維持高檔震盪格局，現階段美股多空交戰、台股未見重大利多，在台積電讓出指數空間下，中小型股得以各依題材發揮，但對指數影響不大。

整體而言，加權指數近期再創歷史新高，日KD指標回到80以上，依舊站穩在所有均線之上，呈現多頭排列，多方架構不變，但因資金排擠效益，類股表現分歧，短線漲多的個股，應留意居高思危的調節賣壓出籠。