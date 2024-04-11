快訊

00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

99%選票已開出！南韓國會選舉在野黨獲壓倒性勝利

就市論勢／台積概念、記憶體 搶鏡

經濟日報／ 謝晨彥（摩爾投顧分析師）

盤勢分析

美國3月強勁的非農數據，讓聯準會官員態度再度轉向偏鷹，其中聯準會理事中大鷹派鮑曼更提出可能需要升息觀點，令市場進一步下修降息預期。從近期FedWatch降息機率觀察，6月降息機率已從3月時觀察的70%下修至57.4%。7月降息機率仍有75%，市場認為目前最有可能降息的9月，機率則高達91.5%。

即便聯準會降息一拖再拖，但股市仍維持在高檔。原因在於經濟強勁帶來產業利多，更勝於降息的資金利多。

回到台股來看，先從技術面觀察，台股維持一個很好的盤漲節奏，清明連假回來後量能也穩定在4,000億元之上。資金籌碼部分，外資先賣後買，且買超名單中包含台積電（2330）和金融權值。

投信則是3月以來一路買超，當然這部分也包含高股息ETF上市帶動的資金。但是4、5月還有多檔ETF要募資上市，意味台股接下來還有ETF的買盤要進場。整體觀察下來，台股維持現有的盤漲節奏機會仍高，剩下的就是主流產業要怎麼追蹤。

投資建議

近期大摩和瑞銀將台積電目標價調升至千元，接下來就看4月18日的法說會能否滿足法人，只要台積電股價動起來，相關設備、特化、材料等供應鏈也會跟著受惠。

今年是記憶體的黃金周期，大廠都在擴產HBM勢必壓縮到舊產品產能，美光已經調漲報價25%，記憶體已從買方市場轉為賣方市場。

台積電 台股 降息

延伸閱讀

外資調節金融重電 法人：台股維持高姿態整理

為何3月CPI對Fed降息影響甚鉅？聽「傳聲筒」解說便瞭

台積電慈善基金會行動號召花蓮賑災 張淑芬親上第一線

150萬債券ETF受益人坐等降息 法人分析：降息後「金融債」漲相較佳

相關新聞

台股震盪…盤中衝20,883點創新高 投信終結連26買

台股昨（10）日開高後震盪，盤中最高一度來到20,883點，再攀歷史新高，隨外資轉買為賣，投信同步調節、終結連26買，加...

半導體股 營收成長力道猛

上市櫃公司3月與第1季營收表現佳，代表權值股的台灣50成分股第1季營收年成長率前三強全由半導體股包下，分別為世芯-KY年...

花旗喊買台積電 目標價950元

台積電將於下周四（18日）舉行法說會，外資法人最近紛紛忙著提高目標價，而且愈調愈高。花旗證券在最新釋出的報告中，將台積電...

股東會旺季逼近 融券回補潮邁入高峰

股東會旺季逼近，上市櫃公司接續公布今年股東會日期，台股也將邁入融券回補高峰，亞力、亞翔、士電、世紀鋼、日月光投控、中鋼等...

股價轉強族 聚焦

台股昨（10）日受調節賣壓湧現影響，創高後壓回收小黑，盤面部分資金轉為點火低基期股，文曄（3036）、威剛等經過整理後股...

就市論勢／台積概念、記憶體 搶鏡

美國3月強勁的非農數據，讓聯準會官員態度再度轉向偏鷹，其中聯準會理事中大鷹派鮑曼更提出可能需要升息觀點，令市場進一步下修降息預期。從近期FedWatch降息機率觀察，6月降息機率已從3月時觀察的70%下修至57.4%。7月降息機率仍有75%，市場認為目前最有可能降息的9月，機率則高達91.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。