士電營收／第1季99.17億元、年增10% 創歷史同期新高

士電（1503）10日公告，3月營收31.4億元，年減1.42%；累計今年第1季營收99.17億元，年增10.52%，第1季營收創歷史同期新高。

士電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起、美國拜登兆元基建計畫等，推升電力設備的需求。士電指出，重電事業自去年以來都呈現爆單狀態，今年接單量會是跳躍式成長，不過因台電、統包工程案等交期時間不一定，因此會影響每月營收起伏。

此外，台電每月幾乎都會釋出標案，範圍包括345kV、161kV電力變壓器、69kV比壓器等，每台變壓器訂單價格最小1,000萬元，最大5億元不等，而士電每次都可拿約10億元以上的訂單量。

為了因應產能，士電也加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快明年首季就可以投產，屆時產能可增加25%，預期未來仍可維持雙位數成長。

法人指出，隨著士電實施三班制，小型變壓器提前投產，加上今年第2季後有望受惠美國變壓器逐步出貨，產品組合可改善，而明年第1季大變壓器產能開出，未來營運看俏。