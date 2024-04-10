外資調節金融重電 法人：台股維持高姿態整理

台股今天盤中創高，但指數受到台積電熄火影響，終場翻黑下跌32.67點，收20763.53點，外資及陸資轉為賣超新台幣2.41億元，調節金融、重電及人工智慧（AI）類股，賣超台積電5896張；投信賣超6.26億元，終止連26買。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電訪說，昨天台股由台積電撐盤，今天主要看聯發科表現，搭配其他類股輪動。今晚美國將公布3月消費者物價指數（CPI），如果美股反應沒有太激烈，預期台股將維持高姿態整理。

劉坤錫表示，晶圓代工廠台積電將於18日舉行法人說明會，若以今年和明年的成長性及預估獲利來看，台積電目前股價並未偏離基本面，本益比約20倍，以全球指標性公司來說還算合理。後續如果台積電能再上漲10元，將推升大盤約100點，加權指數有望突破21000點大關。

觀察外資今天賣超個股，前兩名皆為金融股，分別是開發金賣超1.54萬張、國泰金賣超1.51萬張，第3名廣達賣超1.39萬張。

外資賣超第4至10名依序為中工、士電、中興電、大同、台積電、元大滬深300正2、中鴻，其中士電、中興電是重電概念股。

投信今天轉為賣超6.26億元，終止連續26個交易日買超，減碼面板股群創7729張最多，其次為神基2808張，第3名臻鼎-KY遭調節1736張。