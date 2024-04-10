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記憶體族群發動 威剛、華邦電、南亞科爆量走強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股10日再度創下歷史新高，傳聞記憶體報價有望上漲，而記憶體族群今日集體爆量走強，尤其威剛（3260）一度攻上漲停板、華邦電（2344）、南亞科（2408）等紛紛走強，不少投資人蜂擁而至。

截至上午10點15分，在近期資金輪動之下，威剛擔任記憶體族群的領頭羊，盤中最高以113元攻上漲停板、爆量逾4.1萬張；華邦電漲逾3%、成交量更突破5.1萬張；南亞科也漲逾3%、爆量逾2.4萬張，同時帶動晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）、旺宏（2337）、力成（6239）等紛紛走強。

外資野村指出，根據最新的數據顯示，半導體行業的強勁上行趨勢持續存在，全球記憶體晶片銷售在2月份增長113%，而韓國的記憶體晶片出口在3月份同比增長了64%。更預計2024年剩餘時間內晶片需求將持續增長，並相信科技終端市場的恢復將擴展至AI伺服器以外的其它AI相關技術終端市場，例如傳統伺服器、個人電腦和智能手機等。

南亞科 威剛 華邦電 記憶體

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