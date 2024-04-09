文曄完成3.41億美元海外存託憑證發行訂價

文曄科技（3036）於2024年4月9日完成3.41億美元海外存託憑證發行訂價。此次發行1,700萬單位海外存託憑證，表彰8,500萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。

文曄此次發行是在過去兩年內完成的第二次海外存託憑證發行，展示了國際資本市場對公司的持續興趣和關注。此外，在文曄科技於2023年9月宣布收購Future Electronics並於2024年4月完成收購後，公司精準把握了有利的市場窗口以及強勁的股價表現完成發行。透過此次具有重大轉型意義的收購，文曄科技已成為真正的全球電子元件通路商，具備全球完整覆蓋的全方位服務能力，業務涵蓋亞太、美洲和歐洲等多個地區，使公司能為全球供應商和客戶提供最高水準的服務。

文曄表示，本次發行於啟動後短時間內即獲得完全覆蓋，並於幾個小時內獲得超過10倍超額認購。強勁的認購需求使承銷商得以降低折價幅度，並將發行定價為每單位海外存託憑證 20.08美元，較訂價日之文曄科技普通股收盤價折價約4.8%。此次發行獲得了包括主權基金以及國際長線投資者在內的優質投資者的踴躍認購，接近半數的海外存託憑證分配予對公司長期競爭定位有著深入了解的長線投資者。

文曄董事長兼執行長鄭文宗表示：「我們很高興看到投資人對文曄科技海外存託憑證的強烈認購意願，這代表投資人對公司改變電子元件代理生態系統未來之能力，給予高度信任。這次海外存託憑證發行標誌著文曄科技在戰略收購Future Electronics後開展了新的篇章，並為公司提供了額外的財務靈活性，聚焦具吸引力的終端市場之長期成長。」

Citigroup Global Markets Limited為此次發行的獨家全球協調人及獨家承銷商。