台積電衝天價818元 這檔概念股漲停鎖死 漲勢最為搶眼

台股9日盤中大漲逾300點，再創下歷史新高，首要功臣為權王台積電（2330），盤中衝上818元的天價，大漲35元，貢獻大盤指數超過290點；台積電大漲，相關概念股則是漲跌互見，以設備廠的表現較強勢，尤其是盟立（2464）衝上漲停53.7元鎖死，排隊買單1.4萬張，漲勢最為搶眼。

台積電昨日和美國商務部共同宣布，美國投資案最高可獲得美方66億美元（約新台幣2,112億元）直接補助；台積電二度拉高美國投資金額至逾650億美元（逾新台幣2兆元），同時宣布將美國設立第三座廠，預計2030年前導入2奈米製程或更先進的製程。

台積電表示，除了獲得美方最高66億美元的補助外，另可獲得最高50億美元（約新台幣1,600億元）貸款；台積電ADR周一上漲1%，收在142.79美元，較台北交易溢價17.1%。

台股早盤以20,521.56點開出，上漲103.86點，盤中大漲逾300點，創下歷史新高；台積電早盤以795元開出，上漲12元，盤中衝達818元，大漲35元，漲幅4.46%，市值激增9,077億元，達21.21兆元。

台積電大漲，台積電概念股中以盟立表現最為搶眼，早盤以51.1元開高後衝達漲停53.7元鎖死；台積電攜手盟立打造浸潤式冷卻高效運算電腦機房，已導入台積電晶圓12B廠，盟立除取得台積電訂單，目前正與其他國際大廠合作，未來將可望搭上浸潤式水冷伺服器商機。