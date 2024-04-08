北市邁入大都更時代！營建股同慶 這幾檔直衝漲停

403地震引起住宅結構高度關注，讓台北市長蔣萬安也宣布北市將進入「大都更時代」，帶動營建族群8日普遍上揚，其中國建（2501）、聯上發（2537）更直衝漲停，其餘像是全坤建（2509）、華建（2530）也有5~7%的漲幅。

國泰建設8日股價亮燈漲停，以23.70元作收，國建近年積極投入都更危老改建市場，且不少在手案量位於精華地段，包括北投區大業段都更案、南港玉成段、南港三小段、松山敦化段(國泰世華敦北分行)都更案等，其中最著名的還有國泰蔡家起家厝，改建為豪宅「敦南霖園」，據實價登錄，該案每坪單價已經衝上285萬元。

聯上發今日同樣漲停，並以14.30元作收，目前手上預售量體最大的為新店央北「聯上澐朗」，總銷達百億元以上，占地面積達3,450坪，預計2029年取得使照，另，聯上發也與中纖公司簽訂北市萬華西園路合建案，預期今年將送件都更或危老。

法人指出，除了都更危老外，更重要的是，房地產市場再新青安買氣帶動下，今年第1季明顯回暖，且不少個案銷售狀況良好，而聯上發庫存土地充沛，範圍包括雙北、桃園、台南及高雄，預期在房市買氣穩定下，今年有望轉虧為盈。

全坤建今日早盤一度攻上漲停，最後以19.65元作收，漲幅6.79％，全坤建以北台灣的合建、都更及危老業務為主，預售案包括信義區公辦都更合建分屋案「全坤 X 101」總銷12億元、八里區「全坤家宜」總銷11億元，以及新莊「全坤峰碩 」總銷60億元，另，全坤建今年也簽下北市大同區玉泉段二小段159等15筆地號土地都更案，預計開發金額12.56億元。

華建近年從區域型建商轉為全台推案的大型建商，在都更方面也有所著墨，包括總銷49.86億元的北市「懷生段都更案」、總銷121.91億元的北市「太原路都更案」，加上其餘6個儲備個案，總銷達312億元以上，而華建目前在手線上銷售個案共9案，合計總銷約337億元，受惠買氣回流，且總價親民地帶銷售順暢，多數個案都已經銷售8成以上。