騰輝營收／3月3.6億元 軍工航天材料訂單創佳績

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）8日公告2024年度3月份營收3.6億元，月增7.7%，截至3月累計營收10.7億元，年減8.2%。騰輝說明，3月主要受惠軍工、航天應用產品產品銷售創歷史新高，不斷深耕布局與積極取得各項認證。

騰輝說明，3月主要受惠軍工、航天應用產品獲得多家全球前十大集團公司新型號應用，加上長期開發專攻軍工航天低損耗不流膠黏合片，具有高玻璃化溫度，低介電強度、低損耗和卓越的信賴度特性深受認可，該月軍工航天產品銷售創歷史新高，預期將帶動獲利大幅提升。

騰輝說，近來傳統歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下，及取得中國大陸標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用如電子噴射引擎、動力方向盤等應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G應用之半導體測試材料，AI服務器/巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上迭有斬獲，對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。

展望未來，騰輝指出，持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可， 讓公司未來的具體成長足以期待。多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達，高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證。公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，在這樣傳統產品市場供過於求的市況下，創造更多的獲利與市場機會。