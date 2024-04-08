重電族群集體走強 亞力盤中攻漲停 在手訂單達百億

重電族群8日再度走強，尤其亞力（1514）盤中攻上漲停版。法人分析，亞力合計在手訂單達百億元水準，楊梅變壓器新廠已於3月投產，預計今年下半年亞力總產能將提升16%至70億元，並維持滿載。

近期在資金輪動下，重電族群再度表現強勢，今日輪動至亞力盤中以116.5元攻上漲停板，華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、東元（1504）、森崴能源（6806）、上緯投控（3708）紛紛上揚，獲不少買盤敲進。

法人分析，亞力楊梅二廠新增1,500坪的變壓器產能，已於3月投產，將用於生產2500KVA以下的變壓器，滿足台電和半導體客戶的需求，又因亞力半導體的主要客戶台積電（2330）正在積極擴建先進製程，占比約為12%，推動用電需求的增加。

另外，台電正在推動「配電系統五年升級計畫」，將斥資200億用於變壓器的汰換，法人預計楊梅新廠獲得台電認證後，至2024年下半年，其稼動率將保持滿載狀態，將使變壓器的年產值提高至10億元，進而推動亞力總產值增長16%，約達70億元。