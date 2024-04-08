台股創歷史新高 AI股台光電盤中大漲超過7％
清明連假後台股8日早盤再度創下新高，盤面上AI股表現強勢，其中CCL的台光電（2383）最為亮眼，早盤大漲超過7%，而PCB廠的華通（2313）、欣興（3037）分別上漲4%、3%，其餘技嘉（2376）、緯創（3231）、和碩（4938）等也都有不錯的表現。
受到上周五美股四大指數帶動，台股連假後表現強勢，8日早盤以20,395.05點開出，盤中一度拉升至20,487.83點，創下歷史新高，台積電ADR上周漲1.2%，周線逆勢上漲3.9%，較台北交易溢價16.2%。現貨早盤也大漲超過10元，股價同樣強勁。
美股四大指數5日收盤呈現上漲，道瓊指數收盤為38,904.04點，上漲307.04點、漲幅0.8%，S&P500指數上漲1.11%，那斯達克指數上漲1.24%，費半指數上漲1.33%。
美國季調後非農就業人數增加30.3萬人，高於市場預期21.4萬人，就業數據出奇強勁，一面預告利率可能保持在較高水準，一面也表示經濟會持續帶動企業業績。投資人也將關注本周三公布的3月消費者物價（CPI）數據。
台光電今日早盤以429元開出，盤中最高一度拉升至446.5元，一舉站上所有均線；華通則是以79.6元開出，盤中最高一度84.9元，距離前高僅剩0.6元。
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