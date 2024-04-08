大立光法說前股價排名「倒退嚕」 遭緯穎超車掉到第六名
大立光（3008）預計4月11日召開線上法說會，董事長林恩平親自主持，外資圈高度關注大立光法說會將釋出的訊息，3月合併營收34.51億元，月增2%，年增4%，表現不如預期，預估4月拉貨動能與3月差不多；大立光法說本周將登場前，8日股價重挫，遭緯穎（6669）超車，股價排名滑到第六高價股。
大立光3月營收表現不如預期，市場推估應與首季處於蘋果新舊產品交替期，加上中國大陸iPhone出貨量連續兩個月年減逾3成，主力市場對iPhone需求降溫，另外，非蘋新機拉貨仍趨保守；累計今年第1季合併營收113.13億元，季減36.7%，年增24%，為三年同期最佳。
大立光預估，第2季仍是淡季，4月拉貨動能與3月差不多；本周四將舉行法說會，外資圈高度關注五大議題，包括全球及中國大陸智慧手機市場景氣、潛望式鏡頭的滲透率及趨勢、第2季與下半年及全年的營運展望、毛利率及營益率表現、資本支出等。
台股今日開高走高，盤中衝達20.487點，再創歷史新高，上市櫃千金股仍是14檔，不過，在排名上出現小小變動，大立光早盤以2,405元開低，一度下滑至2,355元，盤中跌幅逾3%，股價遭緯穎超車，滑落至第六高價股。
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