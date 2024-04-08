快訊

花蓮強震後首上課日 宜蘭澳花國小教室天花板崩落災況曝

丈夫中風三次、得八個癌症 她是如何撐過22年的照護者生活？

黃光國教授萬言書批教改都說中 李家同拋解方：恢復聯招

大立光法說前股價排名「倒退嚕」 遭緯穎超車掉到第六名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）預計4月11日召開線上法說會，董事長林恩平親自主持，外資圈高度關注大立光法說會將釋出的訊息，3月合併營收34.51億元，月增2%，年增4%，表現不如預期，預估4月拉貨動能與3月差不多；大立光法說本周將登場前，8日股價重挫，遭緯穎（6669）超車，股價排名滑到第六高價股。

大立光3月營收表現不如預期，市場推估應與首季處於蘋果新舊產品交替期，加上中國大陸iPhone出貨量連續兩個月年減逾3成，主力市場對iPhone需求降溫，另外，非蘋新機拉貨仍趨保守；累計今年第1季合併營收113.13億元，季減36.7%，年增24%，為三年同期最佳。

大立光預估，第2季仍是淡季，4月拉貨動能與3月差不多；本周四將舉行法說會，外資圈高度關注五大議題，包括全球及中國大陸智慧手機市場景氣、潛望式鏡頭的滲透率及趨勢、第2季與下半年及全年的營運展望、毛利率及營益率表現、資本支出等。

台股今日開高走高，盤中衝達20.487點，再創歷史新高，上市櫃千金股仍是14檔，不過，在排名上出現小小變動，大立光早盤以2,405元開低，一度下滑至2,355元，盤中跌幅逾3%，股價遭緯穎超車，滑落至第六高價股。

大立光

延伸閱讀

華為推三折機最快季底問世 大立光、富世達、兆利等受惠

緯穎、川湖 四檔有戲

台積電18日法說 大摩率先提三問

緯穎、群聯 認購聚焦

相關新聞

跌破眼鏡…今年可能不降息？ 女子：應該是看每月公布各項數據才做最終決策

從Fed官員的表態來看，降息的預估不僅從上個月的FOMC會議點陣圖的3碼降為2碼，甚至有官員指出「今年可能不降息」，如果真的如此，這對不少分析師來說，都算是跌破眼鏡的決定。

台股開盤上漲57點 台積電開盤789元上漲9元

台股8日開盤指數為20,395.05點，上漲57.45點。台積電（2330）開盤價為789元，上漲9元。

連假美股先跌後反彈 法人：台股攻堅看台積電法說

清明連假期間美股先跌後反彈，台股連假前收盤日遭遇花蓮強震，終場指數破20400點，法人指出，美國3月製造業指數轉強，降息...

台股步入震盪期 長多不變 逢低布局利基主題

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，由於適逢清明連假，4月第一周只有三個交易日，不過，在AI、半導體等強勢主題支撐下，儘...

台股三利多 再攻新高點…大盤衝向21,000

台股近來雖高檔震盪，不過法人預期，隨三利多催化，包括首季新台幣走貶有利上市櫃公司獲利、即將召開法說的台積電等產業指標廠將...

大立光法說前股價排名「倒退嚕」 遭緯穎超車掉到第六名

大立光（3008）預計4月11日召開線上法說會，董事長林恩平親自主持，外資圈高度關注大立光法說會將釋出的訊息，3月合併營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。